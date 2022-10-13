Україна презентувала на засіданні "Рамштайн" результати контролю за постачанням зброї

Він наголосив, що програма Logfas спільно з іншими інструментами вже працює.

"Ми презентували учасникам "Рамштан-6" результати наших зусиль щодо гарантування контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів. Безпрецедентний рівень довіри тримає нас на прямому шляху до перемоги", - заявив міністр.

Що таке Logfas

Служба підтримки логістичних операцій – це інтегрований набір програмних систем, розроблений для підтримки логістичного забезпечення НАТО. Сервіс дозволяє користувачам збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, показувати та розповсюджувати інформацію для підтримки логістичних операцій.

Інформаційна система Logfas використовується НАТО з 1995 року. Зараз Logfas успішно використовується для підтримки логістичного забезпечення НАТО під час операцій та навчань.

Нагадаємо, що Україна використовує три системи контролю за озброєнням, які надали міжнародні партнери.

Раніше Резніков заявляв, що деякі союзники України направили до країни військових представників для спостереження за потоком зброї, переданої як пожертвування.