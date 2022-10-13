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Украина презентовала на заседании "Рамштайн" результаты контроля над поставками оружия

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Брюссель, Четверг 13 октября 2022 00:58
Украина презентовала на заседании "Рамштайн" результаты контроля над поставками оружия Фото: заседание в формате Рамштан (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Украина представила участникам заседания "Рамштайн-6" результаты усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Он отметил, что программа Logfas совместно с другими инструментами уже работает.

"Мы презентовали участникам "Рамштан-6" результаты наших усилий по гарантированию контроля над оружием, полученным от международных партнеров. Беспрецедентный уровень доверия держит нас на прямом пути к победе" - заявил министр.

Что такое Logfas

Служба поддержки логистических операций - это интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций.

Информационная система Logfas используется НАТО с 1995 года. Сейчас Logfas успешно используется для поддержки логистического обеспечения НАТО во время операций и учений.

Напомним, что Украина использует три системы контроля за вооружением, которое предоставили международные партнеры.

Ранее Резников заявлял, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком оружия, переданного в качестве пожертвования.

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