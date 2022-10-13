Украина презентовала на заседании "Рамштайн" результаты контроля над поставками оружия
Украина представила участникам заседания "Рамштайн-6" результаты усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.
Он отметил, что программа Logfas совместно с другими инструментами уже работает.
"Мы презентовали участникам "Рамштан-6" результаты наших усилий по гарантированию контроля над оружием, полученным от международных партнеров. Беспрецедентный уровень доверия держит нас на прямом пути к победе" - заявил министр.
Что такое Logfas
Служба поддержки логистических операций - это интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций.
Информационная система Logfas используется НАТО с 1995 года. Сейчас Logfas успешно используется для поддержки логистического обеспечения НАТО во время операций и учений.
Напомним, что Украина использует три системы контроля за вооружением, которое предоставили международные партнеры.
Ранее Резников заявлял, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком оружия, переданного в качестве пожертвования.