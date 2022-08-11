ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина использует три системы контроля за вооружением: Минобороны сообщило подробности

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 09:51
Украина использует три системы контроля за вооружением: Минобороны сообщило подробности Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина использует три системы контроля за вооружением, которое предоставили международные партнеры.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, Министерства цифровой трансформации и инфраструктуры Украины с помощью европейского офиса НАТО создали систему для контроля над оружием под названием "Каравай". Министр подчеркнул, что система является более подобной логистической программой.

"Они не конфликтуют с LOGFAS. LOGFAS более мудра. Условно говоря, наше военное командование планирует какую-нибудь операцию, и эта программа поможет даже спланировать, подобрать, что именно и в каком количестве нужно", - заявил Резников.

Он также добавил, что третья система под названием СОТА, которая создана на базе СНБО, удобна для использования военно-политическим руководством страны.

Отметим, что сервис поддержки логистических операций LOGFAS (Logistic Functional Area Services) - интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций.

Напомним, ранее Резников заявлял, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком оружия, переданного в качестве пожертвования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать