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Резников о продаже западного оружия: у нас нет для этого причин, нам нужно выживать

Новина українською →
Киев, Пятница 15 июля 2022 12:33
Резников о продаже западного оружия: у нас нет для этого причин, нам нужно выживать Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина не может стать источником контрабандного оружия в мире. Поскольку украинцам необходимо воевать с российским агрессором.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Financial Times.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы в сохранении всего вооружения, предоставленного западными союзниками.

"Нам нужно выживать. У нас нет причин вывозить оружие из Украины", - заявил министр.

Резников сообщил, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком оружия, переданного в качестве пожертвования, и пригласил других последовать их примеру.

Министр добавил, что Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга назначения и использования оружия, предоставленного Западом, к которому могут получить доступ союзники.

По его словам, система, которая в настоящее время управляется только централизованно, будет расширена до уровня бригады и, возможно, до батальонов. При этом Украина, заявил министр, разрабатывает две другие системы слежения, которые будут работать параллельно с натовским программным обеспечением.

Резников подчеркнул, что вероятность кражи тяжелых систем вооружения, таких как 155-мм гаубицы или ракетные системы, поставляемые США, отсутствует, поскольку все они оснащены GPS-трекерами, а западные военные спутники также могут следить за крупным оборудованием.

При этом он добавил, что ПЗРК "Стингер" и легкие беспилотники-"камикадзе" находятся в распоряжении спецподразделений Украины и, следовательно, под строгим контролем.

"Я обсуждаю это с партнерами, я обсуждаю это с другими министрами обороны - есть ли у вас какие-то опасения? Они говорят "нет", - подчеркнул министр.

Резников сообщил, что после начала российского вторжения членам добровольческих сил территориальной обороны раздали около 21 тысячи автоматов Калашникова, однако каких-либо конкретных случаев контрабанды оружия не сообщалось.

Министр добавил, что за все время было только два случая пересечения границы с оружием. Один случай был связан с ремонтом гаубицы, поставленной Западом, а второй - с поставкой уничтоженных российских танков для выставок в Варшаве и Праге.

Отметим, ранее издание FT со ссылкой на источники писало, что США и НАТО якобы обеспокоены контрабандой оружия из Украины.

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Алексей Резников Война России против Украины Министерство обороны Украины
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