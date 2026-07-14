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Украина работает над своей баллистикой, есть хорошие результаты, - Зеленский

13:17 14.07.2026 Вт
2 мин
Президент подтвердил, что ракеты уже тестируют
aimg Юлия Капитонова
Украина работает над своей баллистикой, есть хорошие результаты, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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В Украине продолжается работа над собственной баллистической программой. Первые результаты можно считать успешными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Мы также работаем над баллистическими ракетами. У нас уже есть хорошие результаты. Мы не очень много о них говорим, потому что все еще их тестируем", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, приоритет Украины в этом вопросе - самозащита. Кроме того, ей фактически приходится защищать не только себя, но и союзников в Европе.

По мнению главы государства, Украина стала своеобразной "стеной" между Россией и свободным миром.

Зеленский также добавил, что страна вошла в пятый год войны с оккупантами действительно гораздо сильнее, чем была до сих пор. Дело в том, что она начала массово производить собственные дроны и ракеты.

"Сейчас у нас самая сильная армия или одна из сильнейших в мире, но она сталкивается с самыми строгими условиями. Сейчас мы производим все: беспилотники, артиллерию, бронетехнику, 155-миллиметровые пушки", - подчеркнул президент.

Зеленский подтвердил, что Россия действительно потеряла инициативу на поле боя. Несмотря на это, она пока не проиграла войну, поэтому Украине предстоит еще много работы.

"Они потеряли 150 000 бойцов на 50 километрах (...) Вот что такое настоящая война", - добавил украинский лидер.

Ранее РБК-Украина сообщало, где и когда пройдут первые военные учения "Коалиции желающих" по Украине.

Также стали известны возможности российской баллистики – Зеленский раскрыл важные детали.

Кроме того, выяснилось, кто нанес удар по последнему большому "бензиновому" НПЗ в России.

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