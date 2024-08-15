Україна працює над гуманітарним коридором з Курської області до Сум

Україна наразі опрацьовує можливість маршруту гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум", - пише Верещук.

Також віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додала, що зокрема є можливість щодо гуманітарного коридору в бік Російської Федерації. Втім, це вдасться реалізували лише у разі відповідного офіційного запиту з російської сторони.

"Наразі такого запиту поки не надходило", - додала вона.

Бої у Курській області

6 серпня 2024 року стався "прорив" російського кордону на території Курської області. Сили оборони, протягом наступного тижня, розширили плацдарм та взяли під контроль Суджу, разом з іншими десятками населених пунктів.

Також Україна створила на території регіону військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна.