Україна повністю виконала попередній крок на шляху вступу до ЄС, - Каллас

"Ми зазначили важливий прогрес у скринінгу. Україна повністю виконала попередній крок, необхідний на шляху до вступу. Не буде скорочень, шорткатів. Підхід як для всіх", - зазначила Каллас.

При цьому головна дипломатка Європи похвалила Україну за те, що в часи війни їй вдалося зробити значний прогрес щодо реформ, яких вимагає ЄС.

"Хочу запевнити, що ваше майбутнє у ЄС. Ми будемо спільно працювати для цього. І чекаємо, що цей день настане якомога швидше, коли ми привітаємо Україну як члена ЄС", - наголосила Каллас.

Прем'єр-міністр у відповідь запевнив представницю ЄС, що Україна докладає усіх зусиль, щоб нарощувати динаміку євроінтеграції.

"Вірю, що Україна може досягти вагомих результатів не за роки, а за місяці. Зможемо зробити всю “домашню роботу” для того, щоб відразу після завершення війни стати повноправним членом Євросоюзу", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що Україна очікує на проведення Міжурядової конференції після рішення Ради ЄС про відкриття Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС". Загалом на 2025 рік Київ розраховує, що всі шість кластерів у переговорах про вступ до Євросоюзу будуть відкриті.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна з початку повномасштабної війни з Росією значно просунулася на шляху до членства в ЄС. Зокрема, торік лідери країн блоку схвалили початок вступних переговорів з Україною.

Попри це, фактично переговори все ще не розпочалися. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, початок переговорів блокує Угорщина.