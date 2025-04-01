Шмигаль: твердо вірю, що Україна вступить до ЄС одразу після закінчення війни

Україна хоче добитися прогресу у вступних переговорах з Євросоюзом цього року. Країна розраховує на членство в блоці відразу після завершення війни.

Про це під час виступу на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу" заявив прем'єр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна .

За словами Шмигаля, Україна та ЄС завершили двосторонній скринінг за трьома переговорними кластерами: "Основи", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини". Україна очікує, що ці переговорні кластери будуть відкриті в першій половині 2025 року.

"У 2025 році наша мета - відкрити всі шість кластерів переговорів про приєднання одночасно. Ми активно працюємо над досягненням цієї мети. Я впевнений, що для досягнення цієї мети не існує жодних реальних перешкод - необхідні тільки політична воля і загальна прихильність до наполегливої роботи", - підкреслив прем'єр.

Він нагадав, що Україна довела, що може рухатися "з безпрецедентною швидкістю" і досягати результатів не за роки, а за місяці.

"Я твердо вірю, що Україна стане членом ЄС відразу після закінчення повномасштабної війни", - зазначив Шмигаль.