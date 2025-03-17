Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС, - МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину. Будапешт блокує перемовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського, яку наводить Onet .

"Ми відчуваємо особливу відповідальність за це (початок переговорів про членство України - ред.). Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник - Угорщина", - зазначив Сікорський після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

За словами міністра, на засіданні Ради тривала жвава дискусія щодо переговорів з Україною про членство в ЄС. Міністри дійшли думки, що рішення про початок переговорів має залежати "не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв".

Також Сікорський зазначив, що вирішив звернутися до польської опозиції, аби та вплинула на позицію Угорщини.

"Я маю звернутися до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, і попросити їх зробити щось добре для Польщі і Європи, а саме переконати своїх ідеологічних побратимів розблокувати ці питання", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Європейському Союзу. Одна із його вимог - відмова приймати Україну в ЄС.

Як зазначала голова європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС шукає механізм, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною. Йдеться про можливе створення коаліцій.