Украина полностью выполнила предварительный шаг на пути вступления в ЕС, - Каллас

"Мы отметили важный прогресс в скрининге. Украина полностью выполнила предыдущий шаг, необходимый на пути к вступлению. Не будет сокращений, шорткатов. Подход как для всех", - отметила Каллас.

При этом главный дипломат Европы похвалила Украину за то, что во времена войны ей удалось сделать значительный прогресс по реформам, которых требует ЕС.

"Хочу заверить, что ваше будущее в ЕС. Мы будем совместно работать для этого. И ждем, что этот день наступит как можно скорее, когда мы поздравим Украину как члена ЕС", - подчеркнула Каллас.

Премьер-министр в ответ заверил представительницу ЕС, что Украина прилагает все усилия, чтобы наращивать динамику евроинтеграции.

"Верю, что Украина может достичь весомых результатов не за годы, а за месяцы. Сможем сделать всю "домашнюю работу" для того, чтобы сразу после завершения войны стать полноправным членом Евросоюза", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина ожидает проведения Межправительственной конференции после решения Совета ЕС об открытии Кластера 1 "Основы процесса вступления в ЕС". В целом на 2025 год Киев рассчитывает, что все шесть кластеров в переговорах о вступлении в Евросоюз будут открыты.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина с начала полномасштабной войны с Россией значительно продвинулась на пути к членству в ЕС. В частности, в прошлом году лидеры стран блока одобрили начало вступительных переговоров с Украиной.

Несмотря на это, фактически переговоры все еще не начались. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, начало переговоров блокирует Венгрия.