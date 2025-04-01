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У Зеленського закликали ЄС визначити дату вступу України: будемо наполягати

Київ, Вівторок 01 квітня 2025 17:52
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У Зеленського закликали ЄС визначити дату вступу України: будемо наполягати Фото: Ігор Жовква, заступник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Київ очікує, що Євросоюз визначить конкретну дату вступу України до блоку. Це необхідно, щоб членство країни було заздалегідь зафіксовано.

Про це під час виступу на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу" заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не бійтеся встановити дату членства України в ЄС за умови, що Україна виконає своє завдання, яке Україна виконує. І саме на цьому ми будемо наполягати, коли говоритимемо про можливі документи, домовленості чи як це ще назвати", - зазначив Жовква, звертаючись до представників Євросоюзу.

Він звернув увагу, що без фіксації членства України в ЄС процес досягнення справедливого і сталого миру не буде повноцінним.

Також заступник керівника ОП закликав Євросоюз рухатися "з такою ж швидкістю, як і Україна", маючи на увазі європейську частину роботи щодо євроінтеграції України.

"Минуло три місяці цього року, а ми ще не наблизилися до початку процесу відкриття першого кластера (переговорів про вступ до ЄС, - ред.). Так не повинно бути", - підкреслив він.

Пропозиція Литви

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Кястутас Будріс нагадав про пропозицію президента Литви Гітанаса Науседи про членство України в ЄС.

Йдеться про те, щоб Україна офіційно стала членом Євросоюзу 1 січня 2030 року.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що Україна може стати членом Євросоюзу одразу після завершення війни з Росією.

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