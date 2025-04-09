Україна повністю виконала попередній крок на шляху вступу до ЄС, - Каллас
Майбутнє України - в Європейському Союзі. І вона вже виконала важливий крок, необхідний для вступу до ЄС.
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє РБК-Україна.
"Ми зазначили важливий прогрес у скринінгу. Україна повністю виконала попередній крок, необхідний на шляху до вступу. Не буде скорочень, шорткатів. Підхід як для всіх", - зазначила Каллас.
При цьому головна дипломатка Європи похвалила Україну за те, що в часи війни їй вдалося зробити значний прогрес щодо реформ, яких вимагає ЄС.
"Хочу запевнити, що ваше майбутнє у ЄС. Ми будемо спільно працювати для цього. І чекаємо, що цей день настане якомога швидше, коли ми привітаємо Україну як члена ЄС", - наголосила Каллас.
Прем'єр-міністр у відповідь запевнив представницю ЄС, що Україна докладає усіх зусиль, щоб нарощувати динаміку євроінтеграції.
"Вірю, що Україна може досягти вагомих результатів не за роки, а за місяці. Зможемо зробити всю “домашню роботу” для того, щоб відразу після завершення війни стати повноправним членом Євросоюзу", - підкреслив Шмигаль.
Він додав, що Україна очікує на проведення Міжурядової конференції після рішення Ради ЄС про відкриття Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС". Загалом на 2025 рік Київ розраховує, що всі шість кластерів у переговорах про вступ до Євросоюзу будуть відкриті.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, Україна з початку повномасштабної війни з Росією значно просунулася на шляху до членства в ЄС. Зокрема, торік лідери країн блоку схвалили початок вступних переговорів з Україною.
Попри це, фактично переговори все ще не розпочалися. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, початок переговорів блокує Угорщина.
На початку березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан розповів, що він хоче провести у себе в країні референдум щодо вступу України до ЄС, щоб дізнатися думку угорців.
Попри це, Україна хоче добитися прогресу у вступних переговорах з Євросоюзом цього року. Країна розраховує на членство в блоці відразу після завершення війни.
Київ закликав Євросоюз визначить конкретну дату вступу України до блоку. Це необхідно, щоб членство країни було заздалегідь зафіксовано.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.