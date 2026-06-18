Україна повертається з "Рамштайну" з одним з найбільших пакетів допомоги

Він зазначив, що багато партнерів готові збільшувати обсяги допомоги, оскільки побачили "вікно можливостей" після того, як Україна змогла "досягти результату по багатьом доменам війни".

"Сьогодні був анонсований напевно один із найбільших пакетів допомоги для PURL. Це 1 мільярд доларів. Також сьогодні був оголошений пакет допомоги на артилерію дальнього радіуса дії, тобто, на дальню артилерію 30+ кілометрів", - зазначив міністр.

За словами Федорова, лише Нідерланди оголосили про допомогу, яка включає близько 700 крилатих ракет.

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Водночас остаточна сума пакетів ще підраховується, тому фінальний обсяг підтримки може перевищити 4 мільярди доларів.

"Це може бути більше. Тому що деякі країни відкрили програми, які оголошували до цього. Ми не рахуємо всі ці оголошення до цього", - сказав він.

Основні пріоритети для України

Міністр оборони повідомив, що в України є три ключові пріоритети.

"Це - антибалістична програма, програма протиповітряної оборони. Це - артилерія дальньої дії. І це наші дрони. Дрони українського виробництва, які нам сьогодні допомагають зупиняти ворога, робити операції Middle strike, бити по території ворога", - розповів Федоров.

Допомога від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

"У центрі нашої уваги залишається протиповітряна оборона. Ми передали Україні ще одну систему IRIS-T. Нещодавно ми також прискорили постачання керованих ракет IRIS-T SLS та SLM. Крім того, ми передамо тризначну кількість ракет класу "повітря-повітря" з наших власних запасів", - наголосив він.

Пісторіус додав, що Берлін виділить 200 млн доларів на закупівлю додаткових ракет PAC-3 за програмою Jumpstart.

"Це означає, що ми будемо співфінансувати перший транш поставок. Ми хочемо стати лідерами в цьому процесі та заохотити інших партнерів", - наголосив він.

Міністр оборони Німеччини зауважив, що його країна виділяє ще 200 млн доларів на програму PURL.