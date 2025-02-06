Україна повернула з тимчасово окупованого Криму вісім дітей
З тимчасово окупованого Криму вдалось повернути вісім дітей. Росіяни відібрали їх у матері, змусивши віддати до дитбудинку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарії Зарівної.
"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще вісім українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованого Криму", - розповіла вона.
За словами радниці, їхня історія - приклад системної жорстокості окупантів.
"Дітей насильно відібрали у матері під час перебування в лікарні, змусивши її під погрозами віддати їх до дитбудинку", - продовжила вона.
В закладі дітей піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни.
"Усе це - частина російської політики, спрямованої на знищення української ідентичності", - констатувала Зарівна.
Останнім часом постійно проводяться операції з повернення дітей з тимчасово окупованих Криму та інших регіонів України. Наприклад, днями Україна змогла повернути з російської окупації ще 12 дітей. Це сталось рамках все тієї ж ініціативи Bring Kids Back UA.
А на прикінці січня Україні вдалося повернути брата та сестру, які все життя прожили в окупації. Їхнє рідне місто було захоплене росіянами ще у 2014 році.
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