Україні вдалося повернути брата та сестру, які все життя прожили в окупації. Їхнє рідне місто було захоплене росіянами ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію України брата та сестру, які все життя прожили в окупації", - повідомив Єрмак.

За його словами, рідне місто Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Виховувала дітей бабуся - батько загинув, а матір було позбавлено батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше.

Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько.

"Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії", - зазначив глава ОП.

Фото: Україна повернула двох дітей, які все життя прожили в окупації (t.me/ermaka)