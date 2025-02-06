Украина вернула из временно оккупированного Крыма восемь детей

Из временно оккупированного Крыма удалось вернуть восемь детей. Россияне отобрали их у матери, заставив отдать в детдом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram советницы главы Офиса президента Андрея Ермака Дарьи Заривной.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA еще восемь украинских детей удалось спасти из временно оккупированного Крыма", - рассказала она.

По словам советницы, их история - пример системной жестокости оккупантов.

"Детей насильно отобрали у матери во время пребывания в больнице, заставив ее под угрозами отдать их в детдом", - продолжила она.

В заведении детей подвергали травле, заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и милитаристских кружках, где их учили обращаться с оружием и готовили к войне.

"Все это - часть российской политики, направленной на уничтожение украинской идентичности", - констатировала Заривная.