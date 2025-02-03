Україна повернула з окупованих територій ще 12 дітей
Україна змогла повернути з російської окупації ще 12 дітей. Це сталось рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП Андрія Єрмака в Telegram.
Як розповів Єрмак, врятовані діти пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори".
Також в Україну повернули 8-річну дівчинку, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.
"Висловлюю щиру подяку нашим партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії. Кожна врятована дитина - це перемога. І ми продовжуємо виконувати завдання президента - повернути всіх дітей додому, в Україну", - написав Єрмак.
Депортація українських дітей
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповідав, що з початку повномасштабної війни Російська Федерація депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Також варто нагадати, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
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