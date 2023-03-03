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Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових

Фото: Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

До України сьогодні, 3 березня вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 17 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінреінтеграції.

"За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1426 українських захисників.

Нагадаємо, що 2 лютого відбувся один із найбільших обмінів тілами з РФ. Тоді Україні вдалося повернути тіла близько 150 своїх захисників.

Додамо, що перед цим Україні вдалось повернути тіла 42 загиблих військовослужбовців.

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