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Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

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Київ, Вівторок 27 грудня 2022 14:52
Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових Фото: Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 грудня, відбулася чергова передача тіл військових. Україні вдалося повернути додому ще 42 загиблих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл - доставили 42 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

Нагадаємо, що 6 грудня в Україну повернули тіла 49 загиблих бійців.

Також 22 листопада між Україною та Росією проходив обмін тілами загиблих військових.

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