Украина вернула тела еще 17 погибших военных

"При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Также указывается, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ с временно оккупированных территорий удалось вернуть тела 1426 украинских защитников.

Напомним, что 2 февраля состоялся один из самых больших обменов телами с РФ. Тогда Украине удалось вернуть тела около 150 своих защитников.

Добавим, что перед этим Украине удалось вернуть тела 42 погибших военнослужащих.

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