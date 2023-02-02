Україна повернула тіла близько 150 полеглих захисників

Україні вдалось повернути тіла близько 150 українських воїнів. Наразі це був один з найбільших обмінів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патронатної служби Азову "Янголи Азову".

"Сьогодні Патронатна служба разом з організацією "На щиті" й Бюро судово-медичної експертизи області проводили огляд, намагаємось ідентифікувати хлопців на якісь наявні ознаки, написи, шеврони, татуювання й будемо організовувати сьогодні розміщення частинами бійців по різних закладах судово-медичної експертизи Київської області для пришвидшення експертизи", - зазначили у патронатній службі.