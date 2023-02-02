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Украина вернула тела около 150 павших защитников

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Четверг 02 февраля 2023 13:28
Украина вернула тела около 150 павших защитников Фото: Украина вернула тела около 150 павших защитников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украине удалось вернуть тела около 150 украинских воинов. Пока это был один из самых больших обменов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патронатной службы Азова "Ангелы Азову".

"Сегодня Патронатная служба вместе с организацией "На щите" и Бюро судебно-медицинской экспертизы области проводили осмотр, пытаемся идентифицировать ребят на какие-то имеющиеся признаки, надписи, шевроны, татуировки и будем организовывать сегодня размещение частями бойцов по разным заведениям судебно-медицинской экспертизы Киевской области для ускорения экспертизы", - отметили в патронатной службе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно, в рамках последнего обмена, Украине удалось вернуть тела 42 погибших защитников.

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