Украина вернула тела около 150 павших защитников

Украине удалось вернуть тела около 150 украинских воинов. Пока это был один из самых больших обменов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патронатной службы Азова "Ангелы Азову".

"Сегодня Патронатная служба вместе с организацией "На щите" и Бюро судебно-медицинской экспертизы области проводили осмотр, пытаемся идентифицировать ребят на какие-то имеющиеся признаки, надписи, шевроны, татуировки и будем организовывать сегодня размещение частями бойцов по разным заведениям судебно-медицинской экспертизы Киевской области для ускорения экспертизы", - отметили в патронатной службе.