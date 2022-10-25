Україна повернула тіла 25 загиблих військових
Фото: Україна повернула тіла 25 загиблих військових (Getty Images)
Україна повернула тіла ще 25 загиблих українських військовослужбовців 25 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, а також низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Нагадаємо, нещодавно Україні вдалося повернути 108 жінок з полону окупантів.
До цього додому повернули чотирьох військових та двох цивільних.
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