Україна повернула тіла 25 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 25 загиблих українських військовослужбовців 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв", - сказано у повідомленні. Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, а також низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.