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Украина вернула тела 25 погибших военных

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Вторник 25 октября 2022 12:02
Украина вернула тела 25 погибших военных Фото: Украина вернула тела 25 погибших военных (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина вернула тела еще 25 погибших украинских военнослужащих 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко, а также ряда силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, недавно Украине удалось вернуть 108 женщин из плена оккупантов.

К этому домой вернули четырех военных и двух гражданских.

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