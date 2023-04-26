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Україна повернула ще трьох дітей: в РФ і Білорусі їх допитували

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Середа 26 квітня 2023 02:49
Україна повернула ще трьох дітей: в РФ і Білорусі їх допитували Фото: в Україну повернули ще трьох викрадених РФ дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На територію України повернули ще трьох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію благодійної організації Save Ukraine.

Дітей везли з РФ додому 15 днів, а на території Росії та Білорусі їх допитували. В Україну вони потрапили 24 квітня, а на наступний день вже зустрілись з родичами.

Зазначається, що це вже шоста рятувальна місія організації.

Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

А пізніше в Раді Європи заявили, що жодна правозахисна організація не має доступу на територію Росії і не може посприяти поверненню викрадених РФ українських дітей.

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