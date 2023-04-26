Украина вернула еще троих детей: в РФ и Беларуси их допрашивали

На территорию Украины вернули еще троих детей, незаконно вывезенных в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию благотворительной организации Save Ukraine.

Детей увозили из РФ домой 15 дней, а на территории России и Беларуси их допрашивали. В Украину они попали 24 апреля, а на следующий день встретились с родственниками.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

А позже в Совете Европы заявили, что ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России и не может помочь возвращению похищенных РФ украинских детей.

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