ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула еще троих детей: в РФ и Беларуси их допрашивали

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 02:49
Украина вернула еще троих детей: в РФ и Беларуси их допрашивали Фото: в Украину вернули еще троих похищенных РФ детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На территорию Украины вернули еще троих детей, незаконно вывезенных в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию благотворительной организации Save Ukraine.

Детей увозили из РФ домой 15 дней, а на территории России и Беларуси их допрашивали. В Украину они попали 24 апреля, а на следующий день встретились с родственниками.

Это уже шестая спасательная миссия организации.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

А позже в Совете Европы заявили, что ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России и не может помочь возвращению похищенных РФ украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти
NEWS
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России