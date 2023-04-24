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У нас нема способу це зробити: комісар РЄ про повернення викрадених РФ українських дітей

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Понеділок 24 квітня 2023 23:27
У нас нема способу це зробити: комісар РЄ про повернення викрадених РФ українських дітей Фото: в Раді Європи розповіли про складність повернення українських дітей додому (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Жодна правозахисна організація не має доступу на територію Росії і не може посприяти поверненню викрадених РФ українських дітей.

Про це заявила комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Вона наголосила, що в РФ вивезених з України дітей віддають до прийомних сімей, "не докладаючи достатніх зусиль для встановлення контакту з їхніми родичами чи законними опікунами в Україні". Більш того: надання діям громалянства РФ і їхнє подальше усиновлення "захочується державними чиновниками".

"При цьому діти, розлучені зі своїми батьками під час надзвичайної гуманітарної ситуації, ніколи не можуть вважатися сиротами і тому не можуть бути усиновлені", - сказала Міятович.

Комісар також зазначила, що питання повернення додому незаконно вивезених дітей є "надзвичайно складним і болючим".

"Передусім ми повинні визнати, що у нас є проблема: жодна міжнародна правозахисна організація не має доступу на територію Росії", - заявила Міятович.

За її словами, щоб налагодити процес повернення дітей їхнім родичам та опікунам, потрібні точні верифіковані дані про місце перебування та статус дітей у РФ. Сьогодні цю роботу ведуть українські неурядові організації спільно з російськими НУО, активістами та громадянами, які хочуть допомогти, зазначила комісар РЄ.

"Вони роблять величезну роботу, але це лише крапля в морі, що не може зрівнятися з діяльністю, яку можна вести на державному рівні", - визнала Міятович.

Офіс Комісара РЄ з прав людини підтримує діалог із представником ООН з прав дітей та іншими міжнародними організаціями, щоб вирішити це питання.

"Але я не можу вам сказати: так, у нас є спосіб, як це зробити (повернути дітей. - ред.). Що у нас є, то це наше чітке зобов'язання як міжнародної спільноти вирішити цю проблему", - сказала Міятович.

Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

А 8 квітня в Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку Росія незаконно вивезла до своєї території.

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