Україна повернула ще 49 полонених, а Кабмін затвердив держбюджет-2025: новини за 13 вересня

Україна повернула з російського полону ще 49 військових. Тим часом Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2025 рік.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 13 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна повернула з полону ще 49 військових

У п'ятницю, 13 вересня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Вдалось повернути 49 військових, серед яких і оборонці "Азовсталі".

"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди", - розповів президент Володимир Зеленський.

За даними президента, серед них і Леніє Умєрова - дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька.

"Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - додав Зеленський.

Як зазначили у Координаційному штабі, цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону 23 жінки.

Крім того, серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів.

Кабмін затвердив держбюджет-2025

Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік ввечері п'ятниці, 13 вересня. Доходи очікуються на рівні 2 трлн гривень. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн гривень.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першим пріоритетом буде оборонна здатність. Наступного року видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн гривень. Основний їх напрямок - на українську зброю, техніку, дрони.

Другий пріоритет - це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд гривень буде виділено на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд гривень буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд гривень на освіту.

Третій пріоритет - підтримка регіонів та бізнесу. Кабмін продовжить допомагати місцевим бюджетам коштом дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма "єОселя".

Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі.

Вартість нової партії оцінюють приблизно в 118 млн євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 млрд євро.

Подробиць про зміст, терміни та способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки.

США ввели санкції проти медіагрупи "Россия сегодня" та пропагандиста Кисельова

Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 13 вересня, ввели санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова.

До санкційного списку США додали медіахолдинг "Россия сегодня", який охоплює, зокрема, інформаційне агентство "РИА Новости" та агентство і радіо Sputnik. Під санкції потрапила також автономна некомерційна організація "ТВ-Новости" - юридична особа пропагандистського телеканалу іномовлення RT та АНО "Евразия". Вона займається поширенням "культурної дипломатії" РФ за кордоном. Окрім того, санкцій наклали й на генерального директора "России сегодня" Дмитра Кисельова та очільницю АНО "Евразия" Неллі Парутенко, яка є громадянкою Молдови. Також США запровадили додаткові санкцій проти російського каналу RT. Стало відомо, що він співпрацює з розвідкою Кремля.