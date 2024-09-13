Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
13 вересня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Вдалось повернути 49 військових, серед яких і оборонці "Азовсталі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського, Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця, Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими.
"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди", - розповів Зеленський.
За даними президента, серед них і Леніє Умєрова - дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька.
"Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - додав Зеленський.
Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, стан здоров'я людей, які повернулися з полону, дуже важкий, багато хто втратив десятки кілограмів ваги.
Особливості обміну
Як зазначили у Координаційному штабі, цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону 23 жінки.
"Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя. Вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів.
"Восьмеро - представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та "Азовсталі" з Нацгвардії. Решта семеро - цивільні. Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках", - розповіли в Штабі.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому з полону повернулись 3569 українців. 13 вересня відбувся 56-й обмін військовополонених.
Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"
Україна неодноразово заявляла про готовність провести обмін полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх". У травні президент України Володимир Зеленський говорив, що обмін "усіх на всіх" можливий лише в одному випадку.
У свою чергу, як у серпні зазначав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, незважаючи на операцію українських військ у Курській області РФ та поповнення обмінного фонду, найближчим часом обмін полоненими "усіх на всіх" з РФ не відбудеться.
Додамо, що на відміну від України, Росія постійно зриває обміни полоненими. У тому ж травні в одному зі звітів Інституту вивчення війни йшлося про те, що Кремль використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні.
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