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Нідерланди передали Україні радар для Patriot і відправлять три установки, - Міноборони

Амстердам, П'ятниця 13 вересня 2024 15:03
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Нідерланди передали Україні радар для Patriot і відправлять три установки, - Міноборони Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди передали Україні радар для зенітно-ракетного комплексу Patriot. Країна незабаром відправить три пускові установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса, якого цитує De Gelderlander.

Він повідомив, що Нідерланди нещодавно надіслали Україні радар для Patriot і що незабаром будуть передані три пускові установки.

Міністр уточнив, що інші країни все ще шукають інші компоненти для передачі повної системи.

"Ми все ще працюємо над цим", - сказав Брекелманс, додавши, що йдуть переговори з "кількома партнерами".

У Нідерландах зазначили, що Міноборони було нещодавно поінформоване, що "союзник не виконуватиме вищезазначене зобов’язання". Яка країна відмовилася від зобов'язань - не вказується.

Передісторія

Наприкінці червня Міністерство оборони повідомило, що Нідерланди разом з іншою країною-союзником передадуть Україні повний комплекс системи ППО Patriot. У Нідерландах наголошували, що готові надати "основні" компоненти, а інші частини мали надати інші країни.

Влітку тодішній міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна виконала свою місію. Вона не уточнила, яка з країн не виконала свою частину зобов'язань.

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