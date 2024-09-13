Нідерланди передали Україні радар для Patriot і відправлять три установки, - Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса, якого цитує De Gelderlander.

Він повідомив, що Нідерланди нещодавно надіслали Україні радар для Patriot і що незабаром будуть передані три пускові установки.

Міністр уточнив, що інші країни все ще шукають інші компоненти для передачі повної системи.

"Ми все ще працюємо над цим", - сказав Брекелманс, додавши, що йдуть переговори з "кількома партнерами".

У Нідерландах зазначили, що Міноборони було нещодавно поінформоване, що "союзник не виконуватиме вищезазначене зобов’язання". Яка країна відмовилася від зобов'язань - не вказується.