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Зеленський анонсував зустріч з Байденом і розкрив деталі

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 16:17
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Зеленський анонсував зустріч з Байденом і розкрив деталі Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Цього місяця відбудеться зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена. Вони обговорять мирний план України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Цього місяця запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги - систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру", - розповів Зеленський.

Він також зауважив, що такі загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчитися справедливо кількома шляхами:

  • або армію окупанта витісняють силою,
  • або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації.

"І у першому, і у другому випадку Україна потребує сильних позицій. І з цим можуть допомогти США. Якщо ми однаково з нашим ключовим партнером хочемо перемоги, то пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру", - підкреслив глава України.

Зеленський сказав, що у світу досі є ілюзії, що можна поговорити з Москвою, чи окреслити якісь червоні лінії, завдяки яким Москва з часом стане м'якшою чи схильною до примирення.

"Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова "нарешті настав справедливий мир в Україні", то ми вже сьогодні повинні чути, що Україна стала міцною для перемоги. Це залежить не тільки від нас, багато в чому - від світу...", - підсумував він.

Нагадаємо, ми писали, що Зеленський представить свій план перемоги у війні з Росією спочатку американському лідеру Джо Байдену, а потім вже іншим партнерам.

Детальніше про те, чому саме такий порядок дій обрала Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що нещодавно президент повідомив деталі українського мирного плану.

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