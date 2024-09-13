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Блінкен прирівняв російське державне ЗМІ до розвідки

США, П'ятниця 13 вересня 2024 21:57
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Блінкен прирівняв російське державне ЗМІ до розвідки Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

США запровадили додаткові санкцій проти російського каналу RT. Стало відомо, що він співпрацює з розвідкою Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державний секретар США Ентоні Блінкена.

Блінкен наголосив, що RT співпрацює безпосередньо з російською розвідкою, яка створила на базі каналу кіберпідрозділ, який відповідальний за глобальні операції впливу Кремля. Серед таких операцій зокрема вплив на вибори в Молдові.

Крім того, за даними Блінкена, пропагандистський канал також веде краудфандингову програму, через яку збирають кошти для "підтримки та постачання військового обладнання російським військовим частинам в Україні".

"Це снайперські гвинтівки, глушники, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, місця для особистого озброєння, дизельні генератори. Хоча краудфандингова кампанія відкрита, приховано те, що цією програмою керують керівники RT", - підкреслив держсек.

Посилення санкцій

Блінкен заявив, що США запроваджують санкції на три юридичні та дві фізичні особи "за приховані операції Росії з глобального впливу, зокрема втручання в демократію Молдови та її майбутні вибори".

Водночас він підкреслив, що Росія використовує дезінформацію як зброю для "підриву і поляризації вільних і відкритих суспільств у кожному куточку світу".

"У відповідь на це сьогодні Сполучені Штати, Велика Британія і Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, щоб згуртувати союзників і партнерів по всьому світу, щоб вони приєдналися до нас у боротьбі із загрозою, яку становить RT та інші механізми російської дезінформації і прихованого впливу", - анонсував він.

Нагадаємо, що нещодавно США заблокували десятки пропагандистських російських медіа. В Штатах виявили, що фейкові сайти росіяни маскували під популярні американські та європейські ресурси.

Водночас вчора стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері. Низка провідних компаній вже оголосили про вихід з російського ринку.

Крім того, РБК-Україна писало, що прокуратура США звинуватила російсько-американського політичного експерта Дімітрі Саймса в порушенні санкцій. Він отримав понад мільйон доларів за співпрацю з російською державною медіамережою RT.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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