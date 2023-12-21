Україна повернула з окупації ще одного підлітка, - Мінреінтеграції

Як повідомляється, близько місяця тому до Мінреінтеграції звернувся директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай. Він просив допомогти вивезти з окупації 17-річного Михайла.

Зазначається, що Білай вже має досвід - раніше йому вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію двох студентів-сиріт коледжу. Попри небезпеку для себе, він особисто поїхав за ними до тимчасово окупованого Донецька.

Цього разу, щойно йому стало відомо місцезнаходження ще одного хлопця, він відразу вирішив звернутися до Мінреінтеграції та Громадської спілки "Українська мережа за права дитини".

"Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Наразі він у Хмельницькому. Там також мешкає його сестра. Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні", - зазначили у Мінреінтеграції.

Депортація українських дітей

У жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованого Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами, про що свідчить міжнародне право. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Попри це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад.

Наприклад, нещодавно до України повернувся підліток 17-річний Богдан Єрмохін. Його депортували до Росії та намагалися вручити повістку для служби в армії окупантів. Він попросив допомоги у президента Володимира Зеленського та йому допомогли повернутися додому.