Украина вернула из оккупации еще одного подростка, - Минреинтеграции

Как сообщается, около месяца назад в Минреинтеграцию обратился директор Мариупольского профессионального строительного колледжа Антон Билай. Он просил помочь вывезти из оккупации 17-летнего Михаила.

Отмечается, что у Билая уже есть опыт - раньше ему удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию двух студентов-сирот колледжа. Несмотря на опасность для себя, он лично поехал за ними во временно оккупированный Донецк.

На этот раз, как только ему стало известно местонахождение еще одного парня, он сразу решил обратиться в Минреинтеграцию и Общественный союз "Украинская сеть за права ребенка".

"Для возвращения Михаила понадобилось около месяца. Сейчас он в Хмельницком. Там также живет его сестра. Его мечта осуществилась, ведь начинать взрослую жизнь паренек мечтал именно в свободной Украине", - отметили в Минреинтеграции.

Депортация украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад.

К примеру, недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и помог ему вернуться домой.