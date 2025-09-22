Україна повернула з окупації двох 18-річних хлопців, яких РФ хотіла відправити на війну

З тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути двох 18-річних підлітків. Росіяни хотіли відправити їх на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ще двох 18-річних підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів", - повідомив Єрмак.

За його словами, хлопці хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано.

Одного дня їм вручили повістки, і з’явилася реальна загроза примусового призову до армії РФ на війну проти України. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці.

Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками.

"Тепер вони можуть мріяти без страху й вільно планувати майбутнє. Зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя. Дякую Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу в порятунку хлопців", - додав глава ОП.