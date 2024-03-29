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Україна повернула з окупації додому ще трьох дітей

Фото: Україна повернула з окупації додому ще трьох дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула додому з тимчасово окупованої частини Херсонської області ще трьох дітей. Наймолодшій дитині - 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

Серед дітей троє хлопчиків;

  • 5-ти років; 
  • 11-ти років; 
  • 14-ти років. 

Як розповів Прокудін, батьки дітей зв'язались із представниками організації Save Ukraine та попросили допомогти вирватись з окупації. 

"Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу", - додав він. 

Прокудін відзначив, що з початку поточного року з тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалося повернути 47 дітей. 

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула ще дев'ятьох дітей, яких в окупації змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.

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