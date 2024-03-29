Україна повернула з окупації додому ще трьох дітей

Серед дітей троє хлопчиків;

5-ти років;

11-ти років;

14-ти років.

Як розповів Прокудін, батьки дітей зв'язались із представниками організації Save Ukraine та попросили допомогти вирватись з окупації.

"Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу", - додав він.

Прокудін відзначив, що з початку поточного року з тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалося повернути 47 дітей.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула ще дев'ятьох дітей, яких в окупації змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.