RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина вернула из оккупации домой еще троих детей

Фото: Украина вернула из оккупации домой еще троих детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула домой с временно оккупированной части Херсонской области еще троих детей. Самому младшему ребенку - 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

Среди детей трое мальчиков;

  • 5 лет; 
  • 11 лет; 
  • 14-ти лет. 

Как рассказал Прокудин, родители детей связались с представителями организации Save Ukraine и попросили помочь вырваться из оккупации. 

"Сейчас семьи ждет длительная реабилитация и работа с психологами. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь", - добавил он. 

Прокудин отметил, что с начала текущего года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 47 детей. 

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияХерсонская область