Украина вернула из оккупации домой еще троих детей

Среди детей трое мальчиков;

5 лет;

11 лет;

14-ти лет.

Как рассказал Прокудин, родители детей связались с представителями организации Save Ukraine и попросили помочь вырваться из оккупации.

"Сейчас семьи ждет длительная реабилитация и работа с психологами. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь", - добавил он.

Прокудин отметил, что с начала текущего года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 47 детей.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.