Україна повернула з окупації додому ще трьох дітей

Україна повернула ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій. Наразі усі троє вже перебувають в безпеці, на них чекає відновлення та повернення до нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову організації Save Ukraine Микола Кулеба .

Як відзначив Кулеба, це була 14 рятувальна місія організації, впродовж якої вдалось повернути додому 14 дітей, семеро з яких були позбавлені батьківського піклування.

Серед повернутих дітей - 8-річний Єлисей, який на початку повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонської області. Мама на той момент жила в Одесі. Після смерті бабусі окупанти одразу помістили дитину в інтернат. За ним поїхала двоюрідна сестра, втім дитину їй не віддали.

"Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території Росії без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування. Тож наша команда зробила все, для того, щоб мама отримала необхідну медичну допомогу і змогла забрати дитину з окупованої території", - пояснив Кулеба.

Дорогою жінці довелось пройти через допити ФСБ, співбесіди та інші перепони.

Разом з Єлисеєм повернулись двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обидва сироти, які до початку війни виховувалися в прийомній родині на окупованій території.

"Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були у розшуку як безвісти зниклі", - відзначив Кулеба.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула додому 12-річного хлопчика, якого загарбники після близько 18 місяців життя в окупації вивезли до Росії.