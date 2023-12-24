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Украина вернула из оккупации домой еще троих детей

Воскресенье 24 декабря 2023 14:14
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Украина вернула из оккупации домой еще троих детей Фото: Украина вернула из оккупации домой еще троих детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных территорий. Сейчас все трое уже находятся в безопасности, их ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Как отметил Кулеба, это была 14 спасательная миссия организации, в течение которой удалось вернуть домой 14 детей, семеро из которых были лишены родительской опеки.

Среди возвращенных детей - 8-летний Елисей, который в начале полномасштабного вторжения проживал вместе с бабушкой на оккупированной части Херсонской области. Мама на тот момент жила в Одессе. После смерти бабушки оккупанты сразу поместили ребенка в интернат. За ним поехала двоюродная сестра, впрочем, ребенка ей не отдали.

"Нужно было действовать, потому что если ребенок полгода находится на территории России без родительской опеки, ему предоставляется соответствующий статус, позволяющий отдать в российскую семью или выбрать другой способ устройства. Поэтому наша команда сделала все, для того, чтобы мама получила необходимую медицинскую помощь и смогла забрать ребенка с оккупированной территории", - пояснил Кулеба.

По дороге женщине пришлось пройти через допросы ФСБ, собеседования и другие преграды.

Вместе с Елисеем вернулись двое 18-летних братьев Андрей и Михаил. Оба сироты, которые до начала войны воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.

"После наступления совершеннолетия ребята поняли, что очень скоро оккупационная власть отправит их воевать против своих. В Украине они оба были в розыске как без вести пропавшие", - отметил Кулеба.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула домой 12-летнего мальчика, которого захватчики после около 18 месяцев жизни в оккупации увезли в Россию.

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