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Україна повернула ще одну дитину, яку окупанти вивезли до Росії, - Лубінець

П'ятниця 22 грудня 2023 12:19
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Україна повернула ще одну дитину, яку окупанти вивезли до Росії, - Лубінець Ілюстративне фото: Україна повернула ще одну дитину, яку окупанти вивезли до Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути додому 12-річного хлопчика, якого загарбники після близько 18 місяців життя в окупації вивезли до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Як повідомив Лубінець, дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом - у Росії.

Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18-ти місяців. Потім ще чотири місяці - на території Росії. Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі.

Мама дитини не могла самостійно забрати хлопчика через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина.

"Офіс омбудсмана напрацював шлях повернення, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик - вдома!", - зазначив Лубінець.

Україна повернула ще одну дитину, яку окупанти вивезли до Росії, - Лубінець

Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Депортація українських дітей

У жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованого Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами, про що свідчить міжнародне право. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Попри це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад.

Наприклад, нещодавно до України повернувся підліток 17-річний Богдан Єрмохін. Його депортували до Росії та намагалися вручити повістку для служби в армії окупантів. Він попросив допомоги у президента Володимира Зеленського та йому допомогли повернутися додому.

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