Україна повернула в країну ще одну дитину, яку депортувала РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

"Україні вдалося повернути ще одну дитину", - йдеться у заяві.

За словами Лубінця, хлопчик вже може обійняти своїх рідних.

Фото: Дитина (facebook.com/dmytro.lubinets)

Він пояснив, що технічним супроводом займалися працівники Офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини

"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!", - додав Лубінець.

Депортація українських дітей

Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.