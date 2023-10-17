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Украина вернула в страну еще одного ребенка, которого депортировала РФ

Вторник 17 октября 2023 21:10
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Украина вернула в страну еще одного ребенка, которого депортировала РФ Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине удалось вернуть одного ребенка, которого ранее депортировала Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Украине удалось вернуть еще одного ребенка", - говорится в заявлении.

По словам Лубинца, мальчик уже может обнять своих родных.

Фото: Ребенок (facebook.com/dmytro.lubinets)

Он пояснил, что техническим сопровождением занимались работники Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов!", - добавил Лубинец.

Депортация украинских детей

Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

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