Украина вернула в страну еще одного ребенка, которого депортировала РФ
Украине удалось вернуть одного ребенка, которого ранее депортировала Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Украине удалось вернуть еще одного ребенка", - говорится в заявлении.
По словам Лубинца, мальчик уже может обнять своих родных.
Фото: Ребенок (facebook.com/dmytro.lubinets)
Он пояснил, что техническим сопровождением занимались работники Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов!", - добавил Лубинец.
Депортация украинских детей
Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.
Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.
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