Україна повернула двох дітей та їх батьків з окупованих територій

За його словами, окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка. Окрім цього батька намагалися поставити на військовий облік.

"На щастя, родині вдалося вирватися й приїхати в Україну. Зараз вже родина в безпеці", - написав Кулеба.

Він зауважив, що наразі волонтерам вдалось повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

Депортація українських дітей

У жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованого Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами, про що свідчить міжнародне право. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Попри це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад.

Наприклад, нещодавно до України повернувся підліток 17-річний Богдан Єрмохін. Його депортували до Росії та намагалися вручити повістку для служби в армії окупантів. Він попросив допомоги у президента Володимира Зеленського та йому допомогли повернутися додому.

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