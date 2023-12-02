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Україна повернула двох дітей та їх батьків з окупованих територій

Фото: Україна повернула двох дітей та їх батьків з окупованих територій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна разом з волонтерами забрала з окупованих Росією територій двох малолітніх дітей та їх батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Save Ukraine Миколу Кулебу у Telegram.

За його словами, окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка. Окрім цього батька намагалися поставити на військовий облік.

"На щастя, родині вдалося вирватися й приїхати в Україну. Зараз вже родина в безпеці", - написав Кулеба.

Він зауважив, що наразі волонтерам вдалось повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

Депортація українських дітей

У жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованого Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами, про що свідчить міжнародне право. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Попри це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад.

Наприклад, нещодавно до України повернувся підліток 17-річний Богдан Єрмохін. Його депортували до Росії та намагалися вручити повістку для служби в армії окупантів. Він попросив допомоги у президента Володимира Зеленського та йому допомогли повернутися додому.

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