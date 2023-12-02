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Украина вернула двоих детей и их родителей с оккупированных территорий

Фото: Украина вернула двоих детей и их родителей с оккупированных территорий (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина вместе с волонтерами забрала с оккупированных Россией территорий двух малолетних детей и их родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Save Ukraine Николая Кулебу в Telegram.

По его словам, оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении детей на документы российского образца. Кроме этого, отца пытались поставить на военный учет.

"К счастью, семье удалось вырваться и приехать в Украину. Сейчас уже семья в безопасности", – написал Кулеба.

Он отметил, что в настоящее время волонтерам удалось вернуть из России и временно оккупированных территорий 213 украинских детей.

Депортация украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад.

К примеру, недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и помог ему вернуться домой.

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