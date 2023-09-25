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Україна повалить владу Польщі в обмін на вступ до ЄС. У МЗС спростували інформацію

Понеділок 25 вересня 2023 22:59
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Україна повалить владу Польщі в обмін на вступ до ЄС. У МЗС спростували інформацію Фото: представник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У польських ЗМІ зʼявилася інформація, що Україна нібито планує повалення влади Польщі в обмін на швидкий вступ до ЄС. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це заявив представник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

За його словами, у польських ЗМІ почали циркулювати коментарі кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" нинішнього уряду Польщі.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", - заявив речник МЗС.

Ніколенко наголосив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО і глибоко вдячна полякам, які проявляють солідарність з українцями. Як приклад він навів вручення президентом України державних нагород громадянам Польщі журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

"Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам", - зазначив він.

"Зернова" суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні. Україна, зі свого боку, у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас, як у Києві, так і у Варшаві висловлювали впевненість у тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обидві сторони.

Більше про конфлікт можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

Водночас видання Bloomberg повідомляє, що США домагаються від Польщі роз'яснень про підтримку України після "зернової" суперечки.

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