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США домагаються від Польщі роз'яснень щодо підтримки України після "зернової" суперечки, - Bloomberg

П'ятниця 22 вересня 2023 22:51
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США домагаються від Польщі роз'яснень щодо підтримки України після "зернової" суперечки, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден та голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України після того, як польські офіційні особи припустили, що Варшава може припинити військову допомогу Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства на умовах анонімності, заявив, що Польща, як і раніше, готова підтримувати Україну, але точна позиція країни поки що незрозуміла.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну, загостривши суперечку зі східним сусідом, яка підриває життєво важливий союз у боротьбі Києва з Росією.

Хоча обидві сторони згодом закликали до ослаблення напруженості, суперечка, що набула широкого розголосу, поставила під сумнів єдність, яка визначала відносини між сусідами. Сварка, що почалася через поставки українського зерна, які стали політичним тягарем для Польщі, ризикує поставити під загрозу європейську солідарність з Україною в боротьбі з російським вторгненням.

Проте американський чиновник заявив, що розбіжності між союзниками поки що не призвели до руйнування єдності коаліції, що підтримує Україну, - зусилля, які, за його словами, найімовірніше, розтягнуться на кілька років.

За словами одного з європейських дипломатів, польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у тому, що військова підтримка України буде продовжена, нехай і в менших масштабах. За словами співрозмовника, втрата підтримки Польщі може виявитися згубною для військових дій України, оскільки ризикує підірвати єдність НАТО.

"Зерновий" суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні. Україна, зі свого боку, у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас, як у Києві, так і у Варшаві висловлювали впевненість у тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обидві сторони.

Більше про конфлікт можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

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