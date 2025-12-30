Україна потребує зброї від США, найбільше - систем ППО, - Зеленський

Американська зброя для України

Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Білого дому посварився з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп заявляв про те, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну з Росією.

На цьому тлі США вирішили призупинити постачання зброї в Україну. Також було тимчасово припинено обмін розвідувальними даними між країнами.

Складну ситуацію виправили переговори між українськими та американськими чиновниками в Саудівській Аравії. Тоді Вашингтон вирішив відновити передачу зброї та обмін розвідданими.

Водночас, вже влітку прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не виключила, що США можуть надати підтримку Україні з повітря в рамках гарантій безпеки. Вона уточнювала, що Трамп виключає тільки присутність американських солдатів в Україні.

Також 14 липня 2025 року США та НАТО запустили програму PURL, яка дозволяє постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. За цією схемою Київ може отримувати системи ППО, ракети та боєприпаси.

На програму вже виділили кошти такі країни як Данія - близько 580 млн данських крон, Швеція - 275 млн доларів, Норвегія - 135 млн доларів, Нідерланди - 500 млн євро, Німеччина також зробила свій внесок.