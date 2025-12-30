Украина нуждается в оружии от США, больше всего - в системах ПВО, - Зеленский

Американское оружие для Украины

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.

На этом фоне США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами.

Сложную ситуацию исправили переговоры между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Тогда Вашингтон решил возобновить передачу оружия и обмен разведданными.

В то же время, уже летом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила, что США могут оказать поддержку Украине с воздуха в рамках гарантий безопасности. Она уточняла, что Трамп исключает только присутствие американских солдат в Украине.

Также 14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу PURL, которая позволяет поставлять американское оружие в Украину при финансовой поддержке европейских стран. По этой схеме Киев может получать системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства такие страны как Дания - около 580 млн датских крон, Швеция - 275 млн долларов, Норвегия - 135 млн долларов, Нидерланды - 500 млн евро, Германия также сделала свой вклад.