Україна потребує надійних гарантій безпеки, а не "гарантій на папері", - Макрон

"Переговори набувають нового імпульсу, і ми повинні скористатися цим моментом не тому, що є привід для занепокоєння - Україна є міцною, Росія є повільною, а Європа є непохитною - а тому, що нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру", - наголосив він.

Крім того, Макрон підкреслив, що Україна потребує "набору дуже надійних гарантій безпеки, а не гарантій на папері".

Він також нагадав, що попередні обіцянки "були зруйновані послідовними агресіями Росії".