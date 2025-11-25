Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, а не "гарантиях на бумаге", - Макрон

"Переговоры приобретают новый импульс, и мы должны воспользоваться этим моментом не потому, что есть повод для беспокойства - Украина крепкая, Россия медленная, а Европа непоколебима - а потому, что наконец появилась возможность достичь реального прогресса на пути к настоящему миру", - подчеркнул он.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что Украина нуждается в "наборе очень надежных гарантий безопасности, а не гарантий на бумаге".

Он также напомнил, что предыдущие обещания "были разрушены последовательными агрессиями России".